Mikael Damberg och Amanda Lind håller presskonferens

Klockan 23.25 varje dag, svensk tid, går ”Word of the day” ut från Vatikanens radiosändning. Det sänds visserligen ett par gånger till under dygnet, men då kanske man har annat för sig eftersom krogarna fortfarande är öppna. Påvens dagliga reflektion ska trösta, inspirera och hjälpa dig igenom dagen, och vid vilken tid behövs inte det, om inte nu?