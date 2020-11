Flera nya cykelvägar byggs nästa år i tätorten

Skräckfilmen ”Freaky” som skulle ha visats på Biorama i Skurup under fredagen den 13 november ställs in. Detta som ett resultat av striktare coronarestriktioner. Under tre veckor framåt stängs filmvisningen för vuxna ner. Barnfilmer visas som tidigare, både på vardagar och helger. Hälften så många biljetter som normalt säljs till varje visning för att åstadkomma en luftigare salong med mer utrymme mellan åskådarna.