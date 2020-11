Kostsamt coronaslarv

Det ökande slarvet har säkert flera orsaker; det tillfälligt förbättrade läget under sommaren, en viss ”coronatrötthet” efter många månader med begränsad handlingsfrihet, att som ej tillhörande riskgrupp tänka ”blir jag sjuk blir det nog bara lindrigt”, eller bristande tilltro till regelverk och råd när t ex nöjesparken Liseberg i Göteborg inte får ordna julfirande medan djurparken Skansen i Stockholm får bjuda in till julmarknad.