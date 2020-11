Arvet efter varvet vårdas i Varvsstaden

Kockums gamla huvudkontor längs med Västra Varvsgatan har byggts om till hotell. I den gamla vagnsverkstaden bredvid ska Lunds universitet flytta in så småningom. Gert Wingårdh håller på att inreda sitt arkitektkontor i Magasinet. Nyligen blev det klart att Oatly flyttar sitt huvudkontor till Gjuteriet. Under hösten blev det också klart att de konstnärliga högskolorna vid Lunds universitet ska flytta in i en maskinhall.