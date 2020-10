Sjöströms löfte: "Jag är i bättre form i år"

Tränarkarriären: Gjorde sitt första herrsenioruppdrag i Janstorps AIF och har sedan dess tränat även Genarps IF, Veberöds AIF, Ystads IF, Sjöbo IF, IFK Trelleborg, Mabi, FC Rosengård, Lunds BK, Prespa Birlik, Kvarnby IK och IFK Malmö.