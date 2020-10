Maltic assisterar Alaj i Hörby FF

17 oktober: Spjutstorps IF-KSF Kosova, Ystads IF-Glumslövs FF, Åhus Horna BK-Limhamns FF, Husie IF-Ödåkra IF, Helsingborgs AIS-Rydsgårds AIF, FC Bellevue-Sjöbo IF. Returer den 24 oktober.

17 oktober: Lunds FF-FC Kopparmöllan, Jonstorps IF-Heleneholms SK, Finja IF-BK Landora, Vankiva IF-Sibbhults IF, Balsby SK-Genarps IF, Blentarps BK-Mala IF, Tosteberga/Nymölla-Tollarp, Arlövs BI-Allerum, Tygelsjö IK-Fjälkinge, Svedala IF-Skabersjö IF, Saba Palestina-Furulunds IK, Teknologkårens IF LTH-Uppåkra IF. Returer den 24 oktober.