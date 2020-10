FHM håller presskonferens om coronaläget

Gränsen går där smittspridningen överstiger det danska gränsvärdet på 30 smittade per 100 000 invånare i genomsnitt per vecka under de två senaste veckorna. I Skåne är smittspridningen fortsatt lägre än det danska gränsvärdet varför invånarna här fortsatt kan åka in i Danmark utan restriktioner. Beskedet kommer inte att markant förändra sättet som den danska gränspolisen arbetar på, meddelar Köpenhamnspolisen. De punktvisa stickprovskontrollerna kommer att bestå, men kan däremot skruvas upp. Däremot tror inte gränspolisen att det kommer att leda till köbildning på Öresundsbron, uppger de för News Øresund.