Ministerkritik mot Premier League-jättarna

Lakers fixstjärna LeBron James levde upp till sina smeknamn. "King James" (eller "The chosen one" som han också kallas) blev inte bara planens bästa poängplockare och gjorde en så kallad trippel-dubbel (tvåsiffrigt i tre av fem statistikkategorier) med 28 poäng, 14 returer och 10 assist. Matchen innebar även att James nu är den som har spelat flest slutspelsmatcher i ligan någonsin – 260 stycken. Det är fler matcher än vad många NBA-spelare genomför under en hel karriär.