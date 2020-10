Elva döda migranter utanför Tunisien

Även i Storbritannien kan invånarnas vardag framöver komma att skilja sig åt beroende på landsände. Under måndagen väntas premiärminister Boris Johnson presentera en ny plan för att sätta halt för de stigande smittsiffrorna, en där landets städer och regioner delas in i tre kategorier beroende på den aktuella situationen. Stängda pubar, kasinon och gym är några av de nya bud som tros vänta exempelvis Liverpoolborna, rapporterar The Guardian.