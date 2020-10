De får ekonomipriset för teorier om auktioner

Län med stor andel tjänstejobb – där krogar, hotell och annan liknande verksamhet har fått klappa igen – har drabbats klart allvarligast av coronakrisen. Det har fått arbetslösheten att öka mest i Stockholms län, plus 2,7 procentenheter på ett år. Tvåa i ökningsligan ligger Uppsala län, plus 2,2 procentenheter, följt av Västra Götaland, plus 2,1 procentenheter.