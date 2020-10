Pengar i retur vid inställd lektion

Förslaget innebär att Kulturskolan i Kävlinge ska erbjuda minst 28 lektioner per läsår med målet att leverera 30 undervisningstillfällen. Om antalet lektioner på grund av sjukdom eller annan anledning skulle understiga 28 lektioner per läsår en 28-del per tillfälle, vilket för närvarande innebär 100 konor per elev i individuella ämnen, 54 kronor per elev i gruppämnen och 36 kronor per elev för avgiftsbelagd orkester- och körundervisning.