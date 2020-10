Markarrenden höjs i Kävlinge

Av handlingarna till ärendet framgår att man 2009 satte arrendet på jordbruksmark till mellan 2 900 och 4 000 kronor per hektar. Jakträtten var på 100 kronor per hektar. Nu föreslås arrendet sättas från 3 800 till 5 200 kronor per hektar medan jakträtten blir 140 kronor per hektar. Priserna ska följa konsumentprisindes, KPI, men får aldrig sänkas från innevarande år.