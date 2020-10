Politiskt förslag: Riv Kvarnen

Orupsområdets vänner har en ny utställning på Galleri Orup i kapellet vid Orupssjukhuset. Under oktober månad är det fotograf Rose-Marie Hallenberg som visar undervattensbilder plus Lars Dahl som har bilder från Ringsjön och några foton från Island. Dessutom finns det en intressant utställning med gamla kameror. Det hålls öppet varje söndag under oktober månad klockan 10-14. Mellan kl 10-12 är det dessutom Orupstipset, en slinga i skogen med 12 frågor.