Isaks läckra nick visade vägen i Moskva

– Alla vet att "Sebban" (Sebastian Larsson) har en fantastisk inläggsfot och det var ett bra inlägg och jag kommer också in i en bra yta där. Det är alltid skönt att göra mål, särskilt i dag också. Man har inte gjort mål på ett par matcher. Det är som alltid, det är skönt, säger Isak till C More.