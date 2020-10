Hopp om statsstöd lyfte Wall Street

Opec är en förkortning för Organization of the Petroleum Exporting Countries, och är en kartell med 14 medlemsländer. De samarbetar bland annat för att påverka oljepriset. Medlemmarna är länder i Afrika och Mellanöstern plus Venezuela. Bland dem är Saudiarabien den absolut största producenten, medan andra tongivande medlemmar är Iran och Irak.