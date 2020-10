Titeln nära för Lakers efter ny seger

New York Rangers, som hade första valet, tvekade inte att fånga in Lafrenière, som fyller 19 år på söndag. Forwarden tros kunna ta en NHL-plats högt upp i hierarkin redan nu. Han öste in poäng för Rimouski Oceanic i Quebecs juniorliga förra säsongen då han också förde Kanada till JVM-guld. Nu får han bland annat spela med Mika Zibanejad, Jesper Fast och fjolårets drafttvåa Kaapo Kakko.