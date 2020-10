Nya ägare till hus i Höör

Han är 68 år gammal, men bär sina år med heder, Liam Neeson. Och han verkar inte ha några planer på att ge upp den framgångsrika karriär som actionhjälte som startade med den oerhört framgångsrika ”Taken” för tolv år sedan. Visst, han har under åren som följt också gjort annat, som t ex Martin Scorseses ”Silence”, men det är som actionhjälte biopubliken numera känner honom. Och det kommer mer efter ”Honest thief” under de kommande åren. 70 är det nya 50.