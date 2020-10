Göran Gudmundsson tilldelas hederstitel

Det första albumet släpptes dock redan 1978. Det innehöll bland annat en bländande cover på The Kinks You really got me där David Lee Roths flamboyanta matchades väl av Eddie Van Halens tekniska och nyskapande spelstil. Den innehöll också den framtida klassikern Ain’t talking bout love. Men framförallt innehöll den Eruption, en blott 1.45 lång instrumental urladdning som skulle sätta standarden för 80-talets alla gitarrfantomer med Van Halens blixtrande fingrar över gitarrhalsen som fick en generation att plocka upp gitarren och samtidigt undra: hur tusan gjorde han de där ljuden?