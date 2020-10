Nya krav på eldupphör i Nagorno-Karabach

I en rapport, sammanställd av bland annat organisationen The New Humanitarian, som släpptes i tisdags, vittnar över 50 kvinnor om att de utsatts för övergrepp i samband med det nu pågående ebolautbrottet. Männen som begått övergreppen sägs ha arbetat för bland annat Världshälsoorganisationen WHO, Läkare utan gränser (MSF), Unicef, IOM och Oxfam.