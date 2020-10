När Malmö FF mötte Granada – med Maradona

Vad som väntar därefter återstår att se. Tidigare var tanken att Stina Nilsson skulle tävla i IBU-cupen, nivån under världscupen, men där ställdes alla tävlingar in fram till årsskiftet på grund av pandemin. I stället har möjligheten att få köra världscup öppnats, efter att det internationella skidskytteförbundet (IBU) tillfälligt ändrat reglerna och låter varje nation ställa upp med två åkare på dam- respektive herrsidan inom sin ordinarie kvot som inte har den formella kvalificeringen (som man får genom just IBU-cupen) fram till jul.