Andersson: "Extremt roligt att få ta ut Viktor"

Söndag klockan 13: Rydsgårds AIF-Vanneberga IF, Södra Sandby IF-Sjöbo IF, Staffanstorp United FC-Lunnarps BK, IFK Osby-Hjärsås/Värestorps IF, Dalby Gif-Gärsnäs AIS, VMA IK-Janstorps AIF.