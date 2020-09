Glädjande besked för klimatet

Preem poängterade att beslutet togs på kommersiella grunder och framhöll att coronakrisen påverkar de ekonomiska möjligheterna med projektet. Ansökan lämnades in 2016 och under dessa år har världen hunnit ändras en hel del, inte minst inställningen till klimatkrisen hos både beslutsfattare och allmänheten. Preem har tidigare arbetat med förnyelsebar energi genom att blanda in tallolja i dieseln och verkar därmed ha ett visst intresse för hållbarhet. Samtidigt kan möjligtvis en helt nytillträdd vd också ha påverkat. Magnus Heimburg heter han och säger i pressmeddelandet att ”Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi.” Det vore verkligen bra om fler och fler företag nu inser att kommersiella grunder också kan betyda att verksamheten kan vara bra för klimat och miljö.