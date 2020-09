Det blir ingen markaffär mellan kommunen och Bösarps grus

Han har träffat åtta klasser med tioåringar och skrivit en låt till varde fjärdeklass. Kompositören Pär Moberg har handgripligen försökt att visa vad det är att jobba med kultur. I samband med skolstarten har coronaviruset tagit sig in på olika skolor i Skurups kommun varför Pär Moberg har fått avsluta sina besök via videolänk. Det har varit svårt att få elevernas sång att sändas via programmet, berättar Pär Moberg: