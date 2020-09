Väg 13 byggs om tidigast 2024

Sverige har beskrivits som ett föregångsland med två plus ett-vägar med mittbarriär. En modell som har rekommenderats på alla ­vägar som inte har tillräckligt mycket trafik för att byggas ut till motorvägar.

Två plus ett- väg betyder att vägen växelvis har två körfält i ena riktningen, ett i den andra med ett mitträcke för att förhindra mötesolyckor. På vissa, smalare vägar har man byggt ett plus ett med mitträcke, på några bredare vägar två plus två körfält.