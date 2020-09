Stukad filmbransch hoppas på höstens filmer

"Are we lost forever" i regi av David Färdmar. Romantiskt drama om två killar som separerar. Premiär: 25 september.

"Andra sidan" i regi av Tord Danielsson och Oskar Mellander. Skräckfilm om ett par spelade av Linus Wahlgren och Dilan Gwyn, som flyttar in ett läbbigt hus. Premiär: 23 oktober.

"For somebody else" i regi av Sven Blume. Dokumentär om surrogatmödraskap. Premiär: 6 november.