Inget roligt skämt

Annie Lööf vet sitt värde, både för svensk politik och för sitt parti och gav ett avslappnat intryck med gott självförtroende och en entusiasm över att vara tillbaka i politikern. Hon har haft en stabil vikarie i Anders W Jonsson och har haft goda kontakter med honom under frånvaron. Annie Lööf är numera veteran bland partiledarna med sina nio år på posten. Bara Jimmie Åkesson har suttit längre. Frågan är om C-ledaren börjar se slutet på sin partiledarkarriär eller om hon är beredd att satsa åtminstone fram till valet 2026. Det intryck hon gav under lördagen var en glädje och hungrighet i att komma tillbaka till politiken. Med det stabila förtroende som Annie Lööf åtnjuter kanske det rentav är en blivande statsminister vi ser. Med de jobbiga erfarenheter hon har skaffat sig under frånvaron kan hon visa ett nytt djup i politiska frågor.