31-årig man misstänkt för våldtäkt

– Vi var där redan under fredagen efter klagomål om att det varit högljutt. Då vidtog man inga åtgärder, jag har tolkat det som att det inte var så mycket folk på plats då. Det verkar ha pågått ett tag de här festligheterna. Det inleddes under fredagen men själva eventet skulle ha varit i går, lördag. Det var nog mer att folk anslöt på platsen under fredagen men själva festandet började i går, säger Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens ledningscentral.