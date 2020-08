Vilken sommar vi fick

Det gäller att hålla ut. Har under tiden reflekterat över vårt öde med coronan. Om stressen som bromsades in, om hur det blivit till back to basic. Det har spikats, sågats och planterats. Samtalats över häck i alla kvarter. Ofta i stråk av dofter från nybakat och hemlagat. Tomma hyllor på brädgårdar och ont om sättor och plantor hos trädgårdsmästarna. Helt enkelt lite vänligt och opretentiöst tillbaka till själv är bäste dräng. Som översatt till vår tid betyder mindfulness på hemmaplan.