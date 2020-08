Trängsel på restauranger i köpcentrum

– Vi har ett särskilt uppdrag att titta just på serveringsyta på restauranger. Där finns det en tydlig lagstiftning. Det finns inte samma tydliga lagstiftning på andra platser i samhället. Det man kan tolka där är att man vägt in hur länge man vistas på den här platsen. I en restaurang sitter man ned och om man sitter nära så blir det under en längre tid man exponeras och får en smittospridning jämfört med om man går förbi varandra i en affär.