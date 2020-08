Dallas stjärnor på väg mot semifinal

Örebro hade bara tagit fyra poäng på de sju senaste matcherna – läget gjorde att klubben plockade in tre spelare på lån under den sista dagen av övergångsfönstret. Inför mötet med IFK Norrköping gick Elfsborgsförvärvet Deniz Hümmet direkt in i Örebros startelva, den finske landslagsanfallaren Rasmus Karjalainen fick nöja sig med ett kortare inhopp medan Romain Gall från Malmö FF får vänta på sin debut på grund av skadeproblem.