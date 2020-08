Småsparare hoppas på Norwegian och Tesla

Telekombolaget Millicom som är verksamt i Latinamerika och tagit stryk under året på börsen toppar köplistan men på tio i topplistan återfinns även amerikanska teknikbolag som Apple, Amazon och Tesla varav den sistnämnda rusat under senaste tiden på New York-börsen. Apple återfinns även hos Nordnets lista över mest köpta aktier. Där finns också Astra Zeneca vars arbete med ett coronavaccin gör att många nu verkar se ett köpläge. Dessutom återfinns hårt pressade Norwegian som i veckan släppte nya dystra delårssiffror med på köplistan.