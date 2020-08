Markägare måste bygga upp åkerholme på nytt

Jag läste i dagens SkD (28/8) att Johan Bolinder, moderaternas kommunalråd i Skurup, anklagar Kommunens Väl som oseriösa när man samlar in namn för att få till en folkomröstning i en fråga om anslutning eller ej till Sydvatten. Nej Johan Bolinder, som politiker sätter man sig inte över folk, kommuninvånarna har all rätt att uttala sin åsikt i mänsklighetens absolut viktigaste livsmedel, nämligen vatten som är helt avgörande för vår existens, den leker man inte med. Som politiskt parti under namnet Kommunens Väl är det vår skyldighet och absolut se till att beslut borgar för kommunens och invånarnas bästa och vår skyldighet är att pröva alla vägar för att undanröja beslut som vi anser felaktiga för våra kommuninvånares bästa. Ni som röstade för en anslutning borde frågat kommuninvånarna först och inte köra över dem och av det svar som du gav i tidningen kan jag utläsa att du inte har den minsta tanke och ödmjukhet i ditt resonemang, utan du bara kör på och kör över folk och det kommer aldrig Kommunens Väl att acceptera utan vi ställer upp för att våra kommuninvånare får göra sin röst hörd, det är därför vi finns som parti och därför vi lämnade de andra partierna till förmån för ett lokalt parti. Dina kostnadsberäkningar du uppger ser jag mest som ett skrämskott och speglar de ekonomiska kunskaper du hittills visat i styret.