Första segern för Prespa Birlik

Andra halvlek inleddes med ny Lyondominans, och ett 3–0-mål hängde i luften. I stället krigade sig Wolfsburg tillbaka in i matchen med en reducering i den 58:e minuten. Rolfö slog ett hårt inlägg från vänster som Lyons målvakt Sarah Bouhaddi inte kunde hålla. Ewa Pajor fick tag i bollen och drog in den mot mål, där lagkamraten Alexandra Popp stod perfekt och kunde nicka in bollen.