Drönare sätts in över Rosengård

Det fanns under lördagen en oro för att fredagens upplopp på Rosengård skulle upprepas. Men under tidig lördagskväll var det förhållandevis lugnt i området. En större ansamling människor hade sökt sig till Bennets väg vid 20.30-tiden men det ska enligt polisen, som haft ökad närvaro i Malmö under dagen, vara lugnt på platsen.