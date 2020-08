Då ovädret drog in över land var det kraftfullare än Katrina 2005, som dödade minst 1 200 människor och lade stora delar av New Orleans under vatten. En 14-årig flicka i Leesville, Louisiana, omkom sedan ett träd fallit över hennes hem. Ytterligare tre personer har dött under liknande omständigheter, enligt nyhetsbyrån Reuters.