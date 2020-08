Börsen har vänt uppåt

Grundare av e-handelsjätten Amazon, äger för närvarande elva procent av bolaget efter att förra hustrun MacKenzie Scott fick fyra procent av aktieinnehavet i samband med parets skilsmässa. Amazon grundades i början av 90-talet och affärsidén var primärt att sälja böcker via nätet. Har gradvis därefter breddat sitt utbud till bland annat mode, hemelektronik och leksaker. Utöver Amazon har Bezos även investerat i tidningen The Washington Post som han köpte 2013 liksom rymdfärdsföretaget Blue Origin som satsar på rymdturism.

Född i Sydafrika men flyttade i 18-årsåldern till Kanada. Karriären inleddes med företaget X.com vars affärsidé var betallösningar via nätet. Via ett uppköp kom företaget senare att byta namn till Paypal och 2002 köptes bolaget upp av Ebay. Musk som var företagets enskilt största aktieägare hade då aktier värda 165 miljoner dollar. Numera känd för elbils- och energiföretaget Tesla vars aktie under senare tid rusat på börsen i New York och nu är värd runt 2 000 dollar. Står även bakom rymdsatsningen med bolaget Space X som i maj i år blev den första privata aktören att skicka ut astronauter i omloppsbana runt jorden.