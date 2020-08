Fjärde bilinbrottet på en vecka

Under gårdagen skrev Skånska Dagbladet om att det varit två bilinbrott på Center Syd den senaste veckan. Polisen har fått in ytterligare en anmälan. En person hade parkerat sin bil utanför Burger King mellan klockan fem och elva på kvällen under tisdagskvällen. När personen kom tillbaka till sin bil var rutan inslagen. En väska och kontanter saknades.