President Aoun meddelade under kvällen via Twitter att explosionen orsakats av 2 750 ton ammoniumnitrat som under sex års tid förvarats i en lokal i hamnen utan tillräckliga skyddsåtgärder, något presidenten kallar "oacceptabelt". De som är skyldiga för hanteringen kommer att få "hårdast möjliga straff", uppger Aoun.