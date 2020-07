TFF vill ta ny trepoängare

– Nu blir det i stället körning bara fre- och lördag med två olika endagarstävlingar i samma klasser brukar vara med. Vi vill undvika övernattningar och att samla mer folk än nödvändigt. Folk ska in på morgonen och ut på kvällen, typ. Vi följer alla restriktioner och har vidtagit alla säkerhetsåtgärder vi kunnat. Inga fysiska sammanträden hålls, detta görs digitalt. Ingen publik släpps in och vi vädjar dessutom att folk inte stannar utmed riksväg 11 och kollar in, säger Tina Lennartsson.