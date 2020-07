Demokratiprofil får inte kandidera i Hongkong

Även finansminister Bill Morneau har dragits in i kontroversen och kommer att vittna efter partikamraten Trudeau. WE Charity betalade över 40 000 dollar till Morneau och hans familj för resor till Kenya och Ecuador som syftade till att visa upp organisationens arbete för ministern. Dessutom arbetar Morneaus dotter på WE Charitys reseavdelning, rapporterar AFP.