Somnade på bussen – bestulen på dyrbar klocka

I förhör och i Ystads tingsrätt hävdar han att han via en annons på internet fick uppdraget att köra från Bulgarien via Grekland och Italien med Spanien som mål för att lämna last i Sevillla. Här hävdar han att han ska ha ställt lastbilen i Malaga medan han själv åkte tillbaka till sitt hemland Nordmakedonien för att fira nyår.