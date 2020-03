Förseningar efter tågstopp

Malmö Tågtågtrafik mellan Malmö central och Triangeln och omvänt är åter i gång.

Orsaken till tågstoppet var ett spårväxelfel. Enligt Trafikverket rullar tågen igen men det är förseningar.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Ystad, Burlöv, Eslöv, Hyllie, Hjärup, Lund C, Malmö C, Oxie, Rydsgård, Svedala, Stehag, Skurup, Stångby, Svarte, Svågertorp / Malmö Syd, Triangeln, Åkarp, Örtofta, Höör, Kristianstad C, Hässleholm, Sösdala, Tjörnarp, Vinslöv, Önnestad, Göteborg C, Anneberg, Barkåkra, Båstad, Dösjebro, Falkenberg, Förslöv, Glumslöv, Gunnesbo, Helsingborg C, Ramlösa, Halmstad C, Häljarp, Kattarp, Kungsbacka, Kävlinge, Hede, Kållered, Laholm, Lindome, Liseberg, Landskrona, Mölndal, Maria, Rydebäck, Varberg, Åsa, Ängelholm, Ödåkra, Karlskrona C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Fjälkinge, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Sölvesborg, Simrishamn, Västra Ingelstad, Östra Grevie, Trelleborg, Stockholm Central, Aneby, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Boxholm, Diö, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Huddinge, Hästveda, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Killeberg, Linghem, Lammhult, Linköping C, Moheda, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Nässjö C, Norrköping C, Osby, Stockholms södra, Stockaryd, Sävsjö, Södertälje Syd, Tranås, Vislanda, Vikingstad, Årstaberg, Älmhult och Älvsjö.