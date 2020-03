Ökar möjlighet till digitala lån

Kävlinge Biblioteken i Kävlinge märker av en minskad besöksfrekvens. Samtidigt rustar de för en ökad efterfrågan på digitala lån.

Lite färre besökare än vanligt. Det är vad biblioteket märkte i förra veckan.

På grund av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning spår biblioteken att de kommer att få en ökad efterfrågan på digitala utlån. I dagsläget kan medborgarna låna e-böcker via Biblio och låna gratis film via Cineasterna.

För att hjälpa de som måste hålla sig hemma har biblioteket tillfälligt ökat mängden lån på Biblio från en till två lån per vecka och mängden filmer från Cineasterna från fyra till åtta filmer i månaden.

Antalet möjliga omlån för alla medier har ökats.