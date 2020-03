LUND

Någon gång under perioden 6-20 mars skedde ett inbrott i en bostad på Nils Bjelkegatan i Lund. Tjuven eller tjuvarna togs in genom att bryta upp ett fönster. Det är oklart vad som blev stulet.

Ett annat inbrott skedde på Danska vägen mellan klockan 22 i fredags och klockan 16.30 på lördagen. Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom altandörren. Även här är det oklart vad som saknas i bostaden.