Division 1-premiären skjuts fram

FOTBOLL Klubbarna i divsion 1 har för avsikt att flytta fram den tänkta premiären, som enligt spelschemat ska gå den fjärde april.

Det var efter ett videomöte mellan föreningarna i söndags, som planerna på en senarelagd premiär sanktionerades.

Man tog ett helt enhälligt beslut att föreslå Svenska Fotbollförbundet att premiären för den norra och södra ettan skjuts fram. Man hoppas att kunna dra igång tidigast i mitten eller slutet av maj och sedan spela ett par veckor längre i slutet av säsongen.

Det här berör de skånska klubbarna Eskilsminne IF, Lunds BK, Landskrona Bois och Torns IF.

I ett pressutskick säger säger Johan Englund, som är ordförande i Intresseorganisationen Ettanfotboll, så här:

– Det är en svår situation för hela samhället och för fotbollen med den. För oss är det naturligtvis först och främst en fråga om människors hälsa; att ta ansvar för att begränsa smittspridningen och våra spelares och vår publiks hälsa.

Det är också viktigt att klubbarna i Ettan kan göra en ny planering, även om förstås risken finns att vi om några veckor kan tvingas fatta nya, andra, beslut, påpekar han.

En utmaning som klubbarna i divsion 1 har, och som skiljer ligan från de andra elitklubbarna, är att spelarna inte är heltidsanställda och att man har så stora ekonomiska begränsningar.

Det gör att man har svårt att lägga för många matcher på vardagar och det innebär också utmaningar med att helt slopa det inplanerade sommaruppehållet. Därför är en start i mitten eller slutet av maj smärtgränsen för ett mer komprimerat spelprogram.

I förslaget till förbundet ingår också att man ska se över hur matcherna läggs ut, ge klubbarna möjlighet att flytta matcher till sommaruppehållet, om man kan komma överens om det sinsemellan, samt att se på möjligheten att lag med stor publik, om de så önskar det, kan börja med bortamatcher.

– Det handlar om att vinna tid, att kunna skjuta saker så långt fram som rimligen är möjligt. Detta i förhoppningen att hela den akuta situationen i samhället med smittspridningen kunnat lägga sig något, säger Johan Englund.

Det var total enighet bakom förslaget i söndagens möte. Något som gläder ordförande Englund:

– Förslaget innebär att alla klubbar bjuder till och jag är imponerad av den fighting spirit som finns i klubbarna och ligaorganisationen. Detta i ett läge där alla Ettan-föreningar redan är hårt prövade av det läge vi befinner oss i och redan tappat intäkter från inställda cuper, sponsorer som hoppar av, med mera, säger han.

Just nu handlar det minst lika mycket om sport som frågan om ekonomi och klubbarnas överlevnad.

– Vi försöker nu hjälpa föreningarna med att förstå hur regeringens stödåtgärder till arbetsgivare kan komma våra föreningar till del och hur de 500 miljoner kronor som regeringen satt av till akutstöd till idrotten kan bidra till att kompensera för alla uteblivna intäkter. Framförallt är likviditeten på väg att bli ett akut problem för våra föreningar, avslutar Johan Englund.