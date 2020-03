Coronaviruset känner inga åldrar

Coronadebatten har kommit att drabbas av en årtalsexercis. Ett exempel är rådet från Folkhälsomyndigheten om att personer 70 år och äldre uppmanas att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Det är en gräns som troligen har satts utifrån att dödligheten visat sig stiga brant i viruset med ökande ålder. Men det är farligt om denna gräns tas alltför bokstavligt eftersom den egentligen är godtycklig.

Värt att notera är till exempel att i Kalifornien använder man sig av gränsen 65 år och uppåt, där man nu uppmanar alla att stanna hemma. WHO har satt en ännu lägre gräns. Om man är 60 plus eller har en underliggande sjukdom bör man undvika andra människor har Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för WHO sagt. Därför förvånar det mig att så många anser att skolor och förskolor kan hållas öppna. Den senaste statistik jag hittat visar att 22 procent av lärarna är över 60 år och därmed den grupp WHO uppmanar att begränsa sina kontakter.

Från flera länder kommer nu alarmerande rapporter om hur även yngre drabbas t.ex två unga läkare i Storbritannien. Själv hör jag också från en närstående läkare i Danmark att de har en oväntat stor inströmning av unga med det gemensamma att de fortsatt att festa och dricka sig fulla, vilket kan ha gjort dem mer mottagliga för Coronaviruset. Därför bör vi alla ta uppmaningar på allvar om att isolera oss så mycket som möjligt.

Lars J Eriksson