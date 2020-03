Tidningsmakeri i coronatider

KRÖNIKA

Världen förändras i rasande fart. Det som var sant och stabilt igår, är raserat och förbi idag. Så känns det i alla fall just nu.

Det enda vi vet är att mycket är osäkert och kommer så att vara under en tid. Jag tänker på alla som är i 30-årsåldern och yngre, som aldrig har upplevt en riktig, långvarig lågkonjunktur. Eller levt med stängda gränser. Det tveksamma nöjet lär de förmodligen få uppleva nu.

Det finns alltid vinnare och förlorare i skarven mellan historiska förändringar och epokskiften. Vissa ser nya möjligheter, andra trillar ner i gapet mellan gårdag och framtid. I kriser och vid hot sluter sig människan gärna och tyr sig till det trygga. Samtidigt kan hon visa prov på extrem givmildhet och osjälviskhet när livet ställs på kollektiv ända.

En sak som förenar är suget efter information. Efter vederhäftig, korrekt, relevant och säker information. Vad vi märker är att då går människor till medier som de litar på. Det som vissa föraktfullt kallar gammelmedia. Jag påstår att vi inom de traditionella mediehusen har skött bevakningen av coronahärjningarnas verkningar med den äran, så här långt.

Vi har rapporterat snabbt och relevant om stora beslut, ställt kritiska frågor om varför, samtidigt som alla som följer med i den traditionella nyhetsbevakningen får en väldigt god bild av läget i världen och på hemmaplan.

Även om vår journalistiska vardag också har ställts på ända. Inga matcher för sportredaktionerna att bevaka, inställda kulturevenemang och en situation på våra redaktioner där vi också måste riskminimera och säkra utgivningen genom att hemförlova personal.

Därutöver finns krisplaner från tryckerier och distributionsbolag. Skulle det olyckliga ske att papperstidningen får problem att komma ut, hittar du som läsare alltid information om vad som gäller på skånskan.se. Du som papperstidningsprenumerant har full tillgång till vår digitala e-tidning och till allt Premiummaterial som ligger på skånskan.se som du når via mobil och dator. Logga in redan nu med hjälp av ditt prenumerationsnummer så du är på den säkra sidan.

De allra flesta tidningar har låtit de stora nyheterna om coronakrisen ligga öppna digitalt. Så gör även vi i detta undantagsliknande läge samhället befinner sig.

Engelsmännen har sitt uttryck ”Keep calm and carry on”, från början en myndighetskampanj riktad mot den brittiska allmänheten i andra världskrigets inledningsskede. Vi har väl egentligen ingen bra svensk motsvarighet, men min kollega i Umeå, VK-medias vd Sture Bergman, skrev klokt häromdagen: ”Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena”.

Förr eller senare kommer vardagen åter, den vardag vi så ofta förbannar. Nu längtar vi efter den och fram till dess duger visdomsorden från Norrland alldeles utmärkt även här i Skåne.