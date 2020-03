Nya krispaket

Ytterligare 125 miljarder avsätts för att hjälpa små- och mellanstora företag att klara coronakrisen. Det är mycket viktigt eftersom de är de små- och mellanstora företagen som skapar jobb i Sverige.

Under fredagen stoppades all produktion på Volvo cars och Volvo lastbilar permitterade 20 000 anställda. Det är ett synligt bakslag som viruset orsakar och där effekterna är någorlunda mätbara. Att småföretagare riskerar att gå i konkurs långsiktigt har konsekvenser som är svårare att mäta. Men som jobbskapare är de livsnödvändiga för ekonomin. Ännu ett krispaket är därför välkommet. Statliga Almi Företagspartner och Svensk Exportkredits resurser utökas. Exportkreditnämndens (EKN) tak höjs från 450 miljarder till 500 miljarder kronor, som under finanskrisen 2008.

Sverige bör också fundera på att rucka på regler som drabbar småföretagare i ekonomisk kris, som att det är omöjligt att få a-kassa om man har har ett företag, Vi kan inte under dessa exceptionella omständigheter begära att alla småföretagare ska lägga ner sin verksamhet för A-kassans skull.

Det andra krispaketet som kom under fredagen handlar om producenter som är livsviktiga på ett annat sätt. Kulturen och idrotten ska dela på en miljard i krisstöd, så att aktörer inom dessa sektorer ska ha möjlighet att finnas kvar när det värsta är över. 1 miljard är inte särskilt mycket pengar, delat på både kultur och idrott. Men enligt kulturminister Amanda Lind kommer pengarna att gå till mindre föreningar, arrangörer och enskilda kulturskapare runt om i landet. Där kan det faktiskt göra skillnad. I kulturbranschen är det ibland så snäva marginaler att det inte krävs mycket för att en mindre kulturproducent ska kunna hänga kvar, vilket de måste få hjälp med att göra.

Vem ska annars hjälpa oss med att fira när detta elände är över? Det är konserterna vi ska gå på och fotbollsmatcherna vi ska gå på när isoleringen är över som håller karantänhumöret uppe.