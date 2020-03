”Manligheten är vilsen i vår tid”

Alexander Jubell som Damis läxar upp Johan Holmberg som hukande Tartuffe under repetitionerna på Malmö Stadsteater den 18 mars 2020. Foto: Ralph Bretzer

INSTÄLLT. Fredag 27 mars skulle Tartuffe haft premiär på Malmö stadsteater. Under fredagen kom besked om att även stadsteatern pausar sin verksamhet på grund av coronaviruset. Den publika premiären av Tartuffe ställs därmed in men föreställningen kommer i stället att filmas och visas digitalt längre fram. Tidningens Ralph Bretzer besökte repetitionen dagarna innan stängningsbeskedet kom.

Malmö stadsteater pausar:

På fredagen kom beskedet om att Malmö stadsteater och även Malmö Live helt pausar sin publika verksamhet på grund av coronapandemin.

– Det känns förstås mycket märkligt att stänga ute publiken när vi är kulturella mötesplatser, men naturligtvis måste Malmö Stadsteater och Malmö Live som många andra kulturinstitutioner, också agera som ett resultat av coronasituationen, säger Maria Frej, VD och konserthuschef för Malmö Live Konserthus och Kitte Wagner, teaterchef vid Malmö Stadsteater i ett pressmeddelande på fredagen.

All publik som har biljetter till någon av de inställda föreställningarna kommer att bli kontaktade av arrangören och arbetet bakom kulisserna fortsätter under perioden.

Följande gäller för Malmö stadsteaters föreställningar:

Ögonvittnen på Studion har filmats med 3D-ljud och kommer att kunna sändas digitalt till de skolor och personer som köpt biljetter till föreställningen.

Prekariatet på Intiman spelade sista föreställningen torsdag 19 mars.

Tartuffe på Hipp, som skulle haft premiär 27 mars, kommer att färdigställas och teatern arbetar mot att göra en filmatisering för webbsändning.

Halva månen på Intiman pausar repetitionerna. Målet är att ha premiär i slutet av maj.

Följande gäller för Malmö live:

Malmö Live fortsätter att erbjuda fria livestreamade konserter med delar av Malmö symfoniorkester via bolagets hemsida malmolive.se, detta på ordinarie konserttid torsdagar kl 19 (med reservation för ändringar). Information om vilka konserter och arrangemang som påverkas av uppehållet finns också på hemsidan.

I Molieres Tartuffe söker en vilsen manlighet sitt fotfäste när den ställs inför pjäsens skurkaktige och amoraliske huvudperson.

– Tartuffe är lekfull och det är ju det vi gör som skådespelare, vi leker. Personen Tartuffe är på sitt sätt en briljant skådespelare som lyckas vända de sämsta odds till seger, det är kul att gestalta, säger Johan Holmberg som ikläder titelrollen i Malmö stadsteaters uppsättning på Hipp.

Tartuffe hade premiär 1664, precis mitt emellan renässansen och upplysningstiden, med historien om hur pjäsens titelkaraktär nästlar sig in hos Orgon och hans familj genom att charma fadern för att vinna såväl hans rikedom som hans dotter.

I Malmö stadsteaters nytolkning, som bearbetats av dramatikern Hanna Nygren och regissören Dennis Sandin, har det blivit en berättelse om en slags rotlös manlighet.

– Redan originaltexten handlar om ett patriarkat under hot, där familjefadern Orgon försöker återupprätta sin makt i huset med hjälp av Tartuffe, säger Johan Holmberg.

– Här har det förstärkts ännu mer så att Tartuffe inte bara blir en religiös hycklare utan också försöker återupprätta mannens roll i samhället. De har inspirerats av Jordan B Peterson – på så sätt går den rakt in i vår tids feminismbacklash och incel-snubbar på internet som sitter och hatar.



Fredrik Gunnarsson som spelar Orgon fyller i:

– Tartuffe står för reaktionära värden. Vi ska tillbaka till något slags 50-talsideal där män är män och kvinnor kvinnor. Det jag tycker är intressant, utifrån mitt perspektiv som Orgon, är hur skönt det är med någon som talar klarspråk och berättar för en hur det ligger till, oavsett sanningshalt. Det kan jag märka i vårt samhälle. Det är stora ledare över hela världen som knäckt koden: sanningen är inte det viktigaste, det är att vara trovärdig i sitt tyckande.

Det har ju aktualiserats den senaste tiden med coronaviruset.

– Ja, det är därför han får så mycket skit, [statsepidemiolog Anders] Tegnell, för att han säger att vi inte riktigt vet medan de som stänger ned hela länder anses som handlingskraftiga.

Var hittar du dig själv i rollen som Orgon?

– När jag tittar på min pappa eller min farfar så var det nog enklare för dem, inte att vara människa, men att veta hur de skulle agera och reagera på saker. I dag får man vara mycket mer öppen och lyhörd som man. Det är positivt men kan också vara förvirrande. Där kan jag tänka att Orgon var uppfostrad i att en man skulle vara på ett sätt men sedan ska familjeöverhuvudet inte längre vara på det sättet, då ska alla andra medlemmar ha andra åsikter.

Tartuffe må vara en skurk och en bedragare men Johan Holmberg kan också se en annan sida av sin karaktär.

– Han är ganska charmig också. Han är så kreativ och lekfull. Han har psykopatens förmåga att hela tiden hitta en ny väg, en ny angreppspunkt eller en ny strategi. Det är roligt att spela den typen av roller som är helt skamlösa i sina metoder, som inte tyngs ned av någon typ av moral. Han är ett svin men han söker också ett sammanhang. Han vill ha kärlek, vänskap och sex som alla andra människor. Ska man psykologisera det här med vår tids mansrörelser så kanske det handlar om en förlust av sammanhang som de försöker återskapa men på fel sätt. Det kanske inte är ett patriarkat de försöker återskapa men ett broderskap – på gott och ont. Manligheten är vilsen i vår tid.

Vad är det då som gör att Molieres pjäser fortfarande spelas efter 350 år och fortsätter att ha relevans när så mycket annat från samma tid glömts bort i det allmänna medvetandet? Att de bygger på arketyper är en av anledningarna.

– Det är Den girige, Den inbillade sjuke, Tartuffe. Det är som dödssynderna …, säger Fredrik Gunnarsson.

– Det är något klassiskt: man vill frossa och man vill ha saker. Och sedan är det något i humorn – det är den som är lägst stående, pigan, som är den mest slagkraftiga, förnuftet, medan patriarken är den som hela tiden har fel. Det är något i själva bygget som tilltalar människan. Man hejar på underdogen.

Johan Holmberg poängterar att Moliere själv var skådespelare som turnerade runt med sitt sällskap på den franska landsbygden innan han började skriva pjäser.

– Det märker man. Han skriver väldigt bra ”skådespelarpjäser”, säger han.

– Han bröt mot den tidens lite stelnade konventioner och förde in en för den tiden mycket naturligare, enklare och realistisk spelstil.



När tidningen möter Johan Holmberg och Fredrik Gunnarsson är det tio dagar kvar till premiären av Tartuffe och mycket kan hända i dessa coronatider. Som skådespelare får man försöka bortse från det, menar Fredrik Gunnarsson.

– Vi får gå till jobbet och lägga 100 procent av vår kraft och energi på det och så får man se vad som händer. Vi kan inte göra mycket mer. Vi har direktiv från teaterns ledning som har från Malmö stad att vi kör på. Samtidigt ser vi att fler och fler kulturinstitutioner väljer att pausa.

– Det är en märklig situation men när man väl är på scen så är det roligt, vilket det alltid är. Man får leka och det är en ynnest, säger Johan Holmberg.

– Det är intressant att tänka på teatern som en symbol för ett samhälle – en plats dit man kan gå för att mötas och diskutera samhälleliga frågor – vilket kan motivera att man faktiskt håller öppet så långt det bara går. Så länge det inte är vansinnigt ur en medicinsk synpunkt så är det en kvalitet att vi vågar ha öppet. Många är ensamma, många är oroliga och känner sig otrygga. Att då kunna gå till ett bibliotek eller en teater är en kvalitet i sig.

Ponera att det blir premiär som planerat och ni får spela för halvtom salong. Hur skulle det kännas?

– Som förr i tiden, som på 90-talet när det var så, säger Fredrik Gunnarsson med ett skratt, och tillägger:

– Jag tror inte att det skulle påverka oss så mycket.

Johan Holmberg påpekar att kraften från en hel salong som skrattar naturligtvis ger någonting till skådespelarna, samtidigt finns andra kvaliteter i pjäsen än de komiska:

– Den har allvarliga stråk och en bra psykologisk beskrivning, en spännande välskriven intrig. Det fungerar även utan fullsatta hus, säger Johan Holmberg.

Om man bortser från skratten, tänker man på publiken när man står där på scen?

– Jo, men det gör man. Det är livekänslan. Man tänker på det i små, små förskjutningar, Man håller på något för att låta ett skratt komma eller hur man vänder sig till publiken i vissa repliker …, säger Fredrik Gunnarsson.

– Men om det är hundra eller tre hundra, det tror jag inte påverkar oss så enormt mycket. Fast det är klart att man vill att det ska komma folk.