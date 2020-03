Malmö stadsteater pausar

På fredag eftermiddag kom besked om att både Malmö Stadsteater och Malmö Live Konserthus tillsammans med ägaren Malmö stad beslutat att med anledning av coronapandemin pausa den publika verksamheten.

Info angående föreställningar på Malmö stadsteater:

Ögonvittnen på Studion har filmats med 3D-ljud och kommer att kunna sändas digitalt till de skolor och personer som köpt biljetter till föreställningen.

Prekariatet på Intiman spelade sista föreställningen torsdag 19 mars.

Tartuffe på Hipp, som skulle haft premiär 27 mars, kommer att färdigställas och teatern arbetar mot att göra en filmatisering för webbsändning.

Halva månen på Intiman pausar repetitionerna. Målet är att ha premiär i slutet av maj.

Info angående konserter på Malmö live: Malmö Live fortsätter att livestreama konserter med MSO (utan publik).

Inga publika konserter på Malmö Live och inga publika teaterföreställningar för Malmö stadsteater, så blir det från och med måndag 23 mars och till och med torsdag 30 april. Anledningen är så väl att förhindra smittspridning som att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att genomföra vissa föreställningar, konserter och arrangemang med begränsad publik.

– Det känns förstås mycket märkligt att stänga ute publiken när vi är kulturella mötesplatser, men naturligtvis måste Malmö Stadsteater och Malmö Live som många andra kulturinstitutioner, också agera som ett resultat av coronasituationen. Vi har förståelse för besluten som bolagens styrelser har fattat, säger Maria Frej, VD och konserthuschef för Malmö Live Konserthus och Kitte Wagner, teaterchef vid Malmö Stadsteater i ett pressmeddelande.

All publik som har biljetter till någon av de inställda föreställningarna kommer att bli kontaktade av arrangören och arbetet bakom kulisserna fortsätter under perioden, och medarbetarna arbetar vidare såvida de är fortsatt friska meddelar man från stadsteatern i ett pressmeddelande.

– Hela teatern har försökt in i det sista att hålla den publika verksamheten flytande. Men nu går det inte längre. Vi kommer att göra allt vi kan för att hitta kreativa lösningar för att anpassa och tillgängliggöra föreställningarna digitalt. Så snart vi får möjlighet öppnar vi för vår publik igen, säger teaterchef Kitte Wagner.